ＫＯＫＵＳＡＩ、富山事業所で通常業務開始 地震で天井など一部破損
2024年01月09日12時02分
ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣは９日、能登半島地震を受けて点検や補修作業を行っていた富山事業所について、同日から通常業務を開始したと明らかにした。天井パネルなどが一部破損したものの、甚大な被害はなかったという。同事業所では半導体製造装置の生産・研究開発を手掛けている。
ＫＯＫＵＳＡＩ、富山事業所で通常業務開始 地震で天井など一部…
2024年01月09日12時02分
ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣは９日、能登半島地震を受けて点検や補修作業を行っていた富山事業所について、同日から通常業務を開始したと明らかにした。天井パネルなどが一部破損したものの、甚大な被害はなかったという。同事業所では半導体製造装置の生産・研究開発を手掛けている。
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