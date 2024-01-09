主な日本選手の成績（８日） 欧州サッカー
2024年01月09日11時13分
【ポルトガル】
▽相馬（カザピア） モレイレンセ戦で前半１８分に同点ゴールを決め、後半途中に退いた。４―１。（時事）
主な日本選手の成績（８日） 欧州サッカー
2024年01月09日11時13分
【ポルトガル】
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