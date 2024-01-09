円相場、１４４円２２～２２銭 ９日午前９時現在
2024年01月09日09時06分
９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４４円２２～２２銭と、前営業日（１４５円０７～０７銭）に比べ８５銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４４円２２～２２銭 ９日午前９時現在
2024年01月09日09時06分
９日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４４円２２～２２銭と、前営業日（１４５円０７～０７銭）に比べ８５銭の円高・ドル安となった。
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