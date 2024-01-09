首相動静（１月９日）
2024年01月09日09時10分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時２７分から同９時まで、木原誠二自民党幹事長代理。同１分、公邸発。同２分、官邸着。
首相動静（１月９日）
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