ＮＹ円、１４４円台前半
2024年01月09日07時44分
【ニューヨーク時事】週明け８日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を受けて円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４４円台前半に上昇した。午後５時現在は１４４円１７～２７銭と、前週末同時刻比３９銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４４円台前半
2024年01月09日07時44分
【ニューヨーク時事】週明け８日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を受けて円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４４円台前半に上昇した。午後５時現在は１４４円１７～２７銭と、前週末同時刻比３９銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル