【ニューヨーク時事】週明け８日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を受けて円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４４円台前半に上昇した。午後５時現在は１４４円１７～２７銭と、前週末同時刻比３９銭の円高・ドル安。