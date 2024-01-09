【クアラルンプール時事】流通大手イオンの金融子会社イオンフィナンシャルサービス（ＡＦＳ）のマレーシア現地法人、イオンクレジットサービス・マレーシア（ＡＣＳ）は８日、マレーシア中央銀行と財務省からインターネット専業銀行イオンバンクの開業認可を獲得したと発表した…
イオンのネット専業銀に開業認可 マレーシア金融当局―６月…
【クアラルンプール時事】流通大手イオンの金融子会社イオンフィナンシャルサービス（ＡＦＳ）のマレーシア現地法人、イオンクレジットサービス・マレーシア（ＡＣＳ）は８日、マレーシア中央銀行と財務省からインターネット専業銀行イオンバンクの開業認可を獲得したと発表した…
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