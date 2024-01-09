【クアラルンプール時事】マレーシアの通信大手アシアタ・グループ傘下のフィンテック企業ブーストと同国の金融大手ＲＨＢバンキンググループは８日、マレーシア中央銀行と財務省からインターネット専業銀行ブーストバンクの開業認可を１５日付で取得したと発表した。今後、従業…