全国高校体育連盟サッカー部技術委員会は８日、第１０２回全国高校選手権の大会優秀選手３４人を発表し、２大会ぶり４度目の優勝を遂げた青森山田（青森）から５ゴールで得点王のＦＷ米谷壮史や、ＭＦ芝田玲ら最多７人が選ばれた。

準優勝の近江（滋賀）からはＤＦ金山耀太ら５人。米谷と並ぶ５得点を挙げた市船橋（千葉）のＦＷ郡司璃来も選出された。