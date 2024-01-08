藤井八冠が先勝 将棋・王将戦
2024年01月08日18時58分
将棋の藤井聡太王将（２１）＝竜王、名人、王位、叡王、王座、棋王、棋聖と合わせ八冠＝に菅井竜也八段（３１）が挑戦する第７３期王将戦７番勝負の第１局が７、８日、栃木県大田原市で指され、後手の藤井八冠が１２０手で勝った。
第２局は２０、２１日に佐賀県上峰町で指される。
藤井八冠が先勝 将棋・王将戦
2024年01月08日18時58分
将棋の藤井聡太王将（２１）＝竜王、名人、王位、叡王、王座、棋王、棋聖と合わせ八冠＝に菅井竜也八段（３１）が挑戦する第７３期王将戦７番勝負の第１局が７、８日、栃木県大田原市で指され、後手の藤井八冠が１２０手で勝った。
第２局は２０、２１日に佐賀県上峰町で指される。
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