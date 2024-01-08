広島の新人合同自主トレーニングが８日、広島県廿日市市の大野練習場で始まり、８選手（うち育成３人）が汗を流した。ランニングやノックなどのメニューをこなし、ドラフト１位の常広羽也斗投手（青学大）は「他の人たちと練習できて、充実している」と笑顔で振り返った。

キャッチボールではチームカラーに合わせた赤いグラブをつけ、感覚を確かめるように投げた。「まだ（強度を）めちゃくちゃ上げられる体の状態ではないので、ここから１カ月、キャンプに向けてどんどん動けるようにしていきたい」と冷静に先を見据えた。