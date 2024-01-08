男子ゴルフの最新世界ランキングが７日付で発表され、松山英樹は昨年末から四つ下げて５０位だった。久常涼は二つ上げて７４位、中島啓太は８９位、星野陸也は９０位となった。

１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）