男子は駿台学園が連覇 高校バレー
2024年01月08日12時26分
バレーボールの全日本高校選手権最終日は８日、東京体育館で決勝が行われ、男子は駿台学園（東京）が福井工大福井（福井）を３―０で下し、２年連続３度目の優勝を果たした。昨夏の全国高校総体との２冠を達成した。
男子は駿台学園が連覇 高校バレー
2024年01月08日12時26分
バレーボールの全日本高校選手権最終日は８日、東京体育館で決勝が行われ、男子は駿台学園（東京）が福井工大福井（福井）を３―０で下し、２年連続３度目の優勝を果たした。昨夏の全国高校総体との２冠を達成した。
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