鎌田は前半で交代 イタリア・サッカー
2024年01月08日07時16分
【パリ時事】サッカーのイタリア１部リーグで７日、ラツィオの鎌田大地は敵地でのウディネーゼ戦に先発出場し、前半のみで退いた。チームは２―１で競り勝った。
鎌田は前半で交代 イタリア・サッカー
2024年01月08日07時16分
【パリ時事】サッカーのイタリア１部リーグで７日、ラツィオの鎌田大地は敵地でのウディネーゼ戦に先発出場し、前半のみで退いた。チームは２―１で競り勝った。
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