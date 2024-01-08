ウクライナ、日本へ「哀悼と連帯」 ロシアは能登地震に沈黙
2024年01月08日06時06分
ウクライナ、日本へ「哀悼と連帯」 ロシアは能登地震に沈黙
2024年01月08日06時06分
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ウォール・ストリート・ジャーナル