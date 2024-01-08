【キーウ時事】ウクライナ訪問中の上川陽子外相は７日（日本時間同）、首都キーウ（キエフ）でゼレンスキー大統領と会談した。同氏が提唱する和平案「平和の公式」の実現に向け、協力する意向を伝えた。

ロシア軍撤退を含む１０項目の和平案について、上川氏は「議論に貢献すべく、第１項目である放射線・原子力安全作業部会の共同議長となることを決定した」と説明。「ウクライナの平和実現へ向けた貢献を一層強化していく」と訴えた。