【キーウ時事】上川陽子外相とウクライナのクレバ外相による７日（日本時間同）の会談は空襲警報が鳴り響く中で行われ、その後の共同記者発表の会場はウクライナ外務省の１階ホールから地下のシェルターへ直前に変更となった。「戦時下」にあることを印象付ける場面となった。

地下シェルターは配管がむき出しとなった殺風景な部屋で、座席は両外相と通訳の分だけセットされた。記者団を前に上川氏は「急きょ、このシェルターでの発表となった。ウクライナの人々の大変厳しい環境を身をもって改めて感じている」と述べた。