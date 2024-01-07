羽田滑走路、８日に運用再開 国交省
2024年01月07日18時47分
国土交通省は７日、航空機の衝突炎上事故が起きた羽田空港Ｃ滑走路について、８日に運用を再開すると発表した。
羽田滑走路、８日に運用再開 国交省
2024年01月07日18時47分
国土交通省は７日、航空機の衝突炎上事故が起きた羽田空港Ｃ滑走路について、８日に運用を再開すると発表した。
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