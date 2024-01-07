サッカー女子のＷＥリーグは７日、各地で第７節の２試合が行われ、三菱重工浦和は大宮を３―１で下し、勝ち点１６で暫定首位に浮上した。５位の大宮は勝ち点１０。

千葉はマイナビ仙台に１―０で勝った。千葉は勝ち点１０の７位、仙台は同６の１１位。