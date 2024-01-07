サッカーの第３２回全日本高校女子選手権は７日、ノエビアスタジアム神戸で決勝が行われ、藤枝順心（静岡）が十文字（東京）に３―０で快勝し、２大会連続７度目の優勝を果たした。昨夏の全国高校総体と合わせて２冠。十文字の７大会ぶりの優勝はならなかった。

前回の決勝と同じ顔合わせとなった一戦は藤枝順心が前半４分に久保田のゴールで先制。前半終了間際に辻沢のゴールで追加点を奪い、後半にも１点を加えた。