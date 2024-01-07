能登地震、特定非常災害指定へ 運転免許期限、延長可能に―政府
2024年01月07日15時07分
岸田文雄首相は７日、能登半島地震を受けた非常災害対策本部（本部長・首相）の会合を首相官邸で開き、同地震について、特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定する考えを表明した。指定されれば、運転免許証の有効期限延長などの特例が適用される。
首相は「被災者が生活やなりわいの再建に専念できる環境を早期に構築することが重要だ」と強調した。
能登地震、特定非常災害指定へ 運転免許期限、延長可…
2024年01月07日15時07分
岸田文雄首相は７日、能登半島地震を受けた非常災害対策本部（本部長・首相）の会合を首相官邸で開き、同地震について、特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定する考えを表明した。指定されれば、運転免許証の有効期限延長などの特例が適用される。
首相は「被災者が生活やなりわいの再建に専念できる環境を早期に構築することが重要だ」と強調した。
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