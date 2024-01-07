自民、池田議員を除名
2024年01月07日13時40分
自民党は７日、東京地検特捜部に逮捕された池田佳隆衆院議員の除名を決めたと発表した。
自民、池田議員を除名
2024年01月07日13時40分
自民党は７日、東京地検特捜部に逮捕された池田佳隆衆院議員の除名を決めたと発表した。
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