北陸は大雪注意 気象庁
2024年01月07日11時28分
北陸地方は７日、雨や雪が降り、能登半島地震で地盤が緩んでいる石川県珠洲市や輪島市には大雨警報が出された。同日夜から８日にかけては、冬型の気圧配置や寒気の流入により山沿いを中心に大雪が予想され、気象庁は交通の障害に注意を呼び掛けている。
各県の８日午前６時までの２４時間予想降雪量は多い所で、新潟３０～９０センチ、富山４０～７０センチ、石川２５～６０センチ、福井１０～６０センチ。
北陸は大雪注意 気象庁
2024年01月07日11時28分
北陸地方は７日、雨や雪が降り、能登半島地震で地盤が緩んでいる石川県珠洲市や輪島市には大雨警報が出された。同日夜から８日にかけては、冬型の気圧配置や寒気の流入により山沿いを中心に大雪が予想され、気象庁は交通の障害に注意を呼び掛けている。
各県の８日午前６時までの２４時間予想降雪量は多い所で、新潟３０～９０センチ、富山４０～７０センチ、石川２５～６０センチ、福井１０～６０センチ。
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