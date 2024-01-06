石川で震度６弱
2024年01月06日23時46分
６日午後１１時２０分ごろ、能登半島沖を震源とする地震があり、石川県志賀町で震度６弱の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．４と推定される。
石川で震度６弱
2024年01月06日23時46分
６日午後１１時２０分ごろ、能登半島沖を震源とする地震があり、石川県志賀町で震度６弱の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．４と推定される。
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