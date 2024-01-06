カズ、今季３度目出場 ポルトガル・サッカー
2024年01月06日23時27分
【パリ時事】サッカーのポルトガル２部リーグで６日、オリベイレンセの元日本代表ＦＷ三浦知良（５６）はホームでのマリティモ戦で試合終盤からプレーした。昨年１２月以来、今季３度目のリーグ戦出場。チームは１―１で引き分けた。
カズ、今季３度目出場 ポルトガル・サッカー
2024年01月06日23時27分
【パリ時事】サッカーのポルトガル２部リーグで６日、オリベイレンセの元日本代表ＦＷ三浦知良（５６）はホームでのマリティモ戦で試合終盤からプレーした。昨年１２月以来、今季３度目のリーグ戦出場。チームは１―１で引き分けた。
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