５日ぶり倒壊家屋から救出 ９０代女性、がれきに挟まれ―石川県珠洲市
2024年01月06日22時35分
６日午後８時２０分ごろ、能登半島地震で多数の安否不明者が出ている石川県珠洲市の倒壊家屋から９０代の女性１人が救出された。１日午後の地震発生から５日ぶり、約１２４時間後の救出となった。県警によると、意識ははっきりしているという。
５日ぶり倒壊家屋から救出 ９０代女性、がれきに挟まれ―石川県…
2024年01月06日22時35分
６日午後８時２０分ごろ、能登半島地震で多数の安否不明者が出ている石川県珠洲市の倒壊家屋から９０代の女性１人が救出された。１日午後の地震発生から５日ぶり、約１２４時間後の救出となった。県警によると、意識ははっきりしているという。
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