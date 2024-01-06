二階元幹事長を任意聴取 派閥パーティー収入事件―東京地検
2024年01月06日19時15分
自民党派閥の政治資金パーティー収入を巡る事件で、東京地検特捜部が「志帥会」（二階派）の会長を務める二階俊博元幹事長から任意で事情聴取したことが６日、関係者への取材で分かった。
二階元幹事長を任意聴取 派閥パーティー収入事件―東京地検
2024年01月06日19時15分
自民党派閥の政治資金パーティー収入を巡る事件で、東京地検特捜部が「志帥会」（二階派）の会長を務める二階俊博元幹事長から任意で事情聴取したことが６日、関係者への取材で分かった。
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