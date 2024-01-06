石川県で支援法適用 能登地震
2024年01月06日17時41分
内閣府は６日、能登半島地震を受け、石川県が被災者生活再建支援法を適用すると発表した。対象は県内全域。住宅が全半壊した世帯に、被害の程度や住宅の再建方法に応じて最大３００万円が支給される。
石川県で支援法適用 能登地震
2024年01月06日17時41分
内閣府は６日、能登半島地震を受け、石川県が被災者生活再建支援法を適用すると発表した。対象は県内全域。住宅が全半壊した世帯に、被害の程度や住宅の再建方法に応じて最大３００万円が支給される。
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