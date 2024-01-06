広島の九里と森下が６日、マツダスタジアムに隣接する屋内練習場で自主トレーニングを公開した。開幕投手候補に挙がる二人。１１年目を迎える九里は投球時に踏み出す歩幅を狭めたフォームに修正中で、「シャドーピッチングなどの中で感覚は良くなってきている。あとは傾斜を使って投げる時に違和感のない状態に持っていければ」と話した。

米大リーグ・タイガースの前田との合同自主トレを控える森下は「変化球や、どんな意識でやっているのかを聞きたい」と意欲的。５年目のシーズンに向け、「１５勝くらいはしたい」と力強く誓った。