ナダル、準々決勝敗退 男子テニス
2024年01月06日09時51分
テニスのブリスベン国際は５日、オーストラリアのブリスベンで行われ、男子シングルス準々決勝で元世界ランキング１位のラファエル・ナダル（スペイン）が世界５５位のジョーダン・トンプソン（オーストラリア）に７―５、６―７、３―６で敗れた。
四大大会シングルス通算２２勝で３７歳のナダルは、股関節付近のけがから約１年ぶりにツアー大会に復帰していた。 （時事）
ナダル、準々決勝敗退 男子テニス
2024年01月06日09時51分
テニスのブリスベン国際は５日、オーストラリアのブリスベンで行われ、男子シングルス準々決勝で元世界ランキング１位のラファエル・ナダル（スペイン）が世界５５位のジョーダン・トンプソン（オーストラリア）に７―５、６―７、３―６で敗れた。
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