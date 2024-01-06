首相動静（１月６日）
2024年01月06日22時12分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時３４分、公邸発。同３５分、官邸着。同３６分から同５９分まで、林芳正、村井英樹、森屋宏、栗生俊一正副官房長官、松村祥史防災担当相、村田隆内閣危機管理監、森昌文首相補佐官、高橋謙司内閣府政策統括官、警察庁の太刀川浩一交通局長、迫田裕治警備局長、森光敬子厚生労働省危機管理・医務技術総括審議官、南亮経済産業省総括審議官、松山泰浩資源エネルギー庁次長。
午前１０時４分から同２９分まで、能登半島地震非常災害対策本部会議。
午後０時２３分から同２６分まで、報道各社のインタビュー。同２７分、官邸発。同２８分、公邸着。
午後３時３９分、公邸発。
午後３時４３分、東京・紀尾井町のＮＨＫ千代田放送会館着。同５０分から同５４分まで、稲葉延雄ＮＨＫ会長。同５５分から同４時２３分まで、報道番組の収録。
午後４時２７分、同所発。同３１分、官邸着。同５時から同３１分まで、林、村井、森屋、栗生正副官房長官、松村防災担当相、村田内閣危機管理監、森首相補佐官、高橋内閣府政策統括官、警察庁の渡辺国佳刑事局長、迫田警備局長、森光厚労省危機管理・医務技術総括審議官、南経産省総括審議官、松山資源エネルギー庁次長、国土交通省の広瀬昌由水管理・国土保全局長、丹羽克彦道路局長。同４０分から同４４分まで、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長。
午後５時４７分、官邸発。同４８分、公邸着。
午後１０時現在、公邸。来客なし。