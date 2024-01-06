ＮＹ株、小幅続伸 米利下げ観測巡り交錯
2024年01月06日08時12分
【ニューヨーク時事】週末５日のニューヨーク株式相場は、堅調な米雇用統計を受けて早期利下げ観測が後退する中、小幅続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２５．７７ドル高の３万７４６６．１１ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３．７７ポイント高の１万４５２４．０７で引けた。
ＮＹ株、小幅続伸 米利下げ観測巡り交錯
2024年01月06日08時12分
【ニューヨーク時事】週末５日のニューヨーク株式相場は、堅調な米雇用統計を受けて早期利下げ観測が後退する中、小幅続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２５．７７ドル高の３万７４６６．１１ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３．７７ポイント高の１万４５２４．０７で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル