【ニューヨーク時事】週末５日のニューヨーク株式相場は、堅調な米雇用統計を受けて早期利下げ観測が後退する中、小幅続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２５．７７ドル高の３万７４６６．１１ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３．７７ポイント高の１万４５２４．０７で引けた。