ワシントン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 顧客体験(CX)人工知能(AI)のアプリケーションとインフラの主要プロバイダーであるアフィニティは、マイク・マイシュラルを最高財務責任者(CFO)に任命したことを発表します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20240105738551/ja/

Afiniti announces the appointment of Mike Myshrall as Chief Financial Officer. (Photo: Business Wire)