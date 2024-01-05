能登地震、激甚指定を検討 政府、来週にも
2024年01月05日23時40分
政府が、能登半島地震を激甚災害に指定する方向で検討していることが分かった。複数の政府関係者が５日、明らかにした。指定を受けると、自治体が行う復旧事業の国庫補助率が引き上げられる。政府は詳細な被害状況を把握した上で、来週にも決定したい考えだ。
能登地震、激甚指定を検討 政府、来週にも
2024年01月05日23時40分
政府が、能登半島地震を激甚災害に指定する方向で検討していることが分かった。複数の政府関係者が５日、明らかにした。指定を受けると、自治体が行う復旧事業の国庫補助率が引き上げられる。政府は詳細な被害状況を把握した上で、来週にも決定したい考えだ。
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