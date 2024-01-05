東京都の小池百合子知事は５日、２０２４年度当初予算案の査定に着手し、一般会計総額が８兆４０００億円を上回り、過去最大になるとの見通しを示した。少子化対策や介護人材の確保などに重点を置く。予算案は２６日にも公表される。

小池知事は査定後、記者団の取材に「産業、経済、社会の構造転換に挑み、一人ひとりが輝く東京を実現する」と語った。