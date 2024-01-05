電気料金の支払い猶予 能登半島地震の被災地域―北陸電など
2024年01月05日19時09分
北陸電力、東北電力、東京電力エナジーパートナーは５日、能登半島地震の被災地域を対象に、電気料金の支払いを猶予する特別措置を発表した。昨年１２月分から今年３月分までの支払期日を、それぞれ１カ月延長できる。
対象は、災害救助法が適用された石川、富山、新潟、福井各県の市町村と、その周辺の岐阜、福島、群馬、長野各県の一部で、各社が電力を供給している地域。
電気料金の支払い猶予 能登半島地震の被災地域―北陸電など
2024年01月05日19時09分
北陸電力、東北電力、東京電力エナジーパートナーは５日、能登半島地震の被災地域を対象に、電気料金の支払いを猶予する特別措置を発表した。昨年１２月分から今年３月分までの支払期日を、それぞれ１カ月延長できる。
対象は、災害救助法が適用された石川、富山、新潟、福井各県の市町村と、その周辺の岐阜、福島、群馬、長野各県の一部で、各社が電力を供給している地域。
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