巨人、被災地に１０００万円寄付 プロ野球
2024年01月05日18時52分
巨人は５日、能登半島地震の被災地支援のために１０００万円を寄付すると発表した。選手が出し合った５００万円と、これまでの慈善活動などで集まった５００万円を石川県などに送る。
巨人、被災地に１０００万円寄付 プロ野球
2024年01月05日18時52分
巨人は５日、能登半島地震の被災地支援のために１０００万円を寄付すると発表した。選手が出し合った５００万円と、これまでの慈善活動などで集まった５００万円を石川県などに送る。
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