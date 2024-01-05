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６与野党、能登視察を当面自粛　岸田首相「自身も見合わせている…

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６与野党、能登視察を当面自粛　岸田首相「自身も見合わせている」

2024年01月05日18時16分

　自民、公明、立憲民主、日本維新の会、共産、国民民主の６党は５日の党首会談で、所属国会議員による能登半島地震の被災地視察について、当面自粛することを申し合わせた。救助活動や支援物資輸送の妨げになるのを避けるため維新などが提起し、岸田文雄首相（自民総裁）は「自分自身も見合わせている」と応じた。

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