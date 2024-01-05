連合の芳野友子会長は５日、東京都内で記者会見し、２０２４年春闘の交渉を控え「日本がデフレから本当に脱却できるか。カギは賃上げが実現するかにある」と意気込みを語った。２３年春闘では３０年ぶりの高水準で賃上げが実現しており、連合は今春闘で５％以上の引き上げ目標を掲げている。

岸田首相「力強い賃上げを」 経済界・連合に協力要請