デフレ脱却「カギは賃上げ」 春闘へ意気込み―芳野連合会長
2024年01月05日18時14分
連合の芳野友子会長は５日、東京都内で記者会見し、２０２４年春闘の交渉を控え「日本がデフレから本当に脱却できるか。カギは賃上げが実現するかにある」と意気込みを語った。２３年春闘では３０年ぶりの高水準で賃上げが実現しており、連合は今春闘で５％以上の引き上げ目標を掲げている。
デフレ脱却「カギは賃上げ」 春闘へ意気込み―芳野連合会長
2024年01月05日18時14分
連合の芳野友子会長は５日、東京都内で記者会見し、２０２４年春闘の交渉を控え「日本がデフレから本当に脱却できるか。カギは賃上げが実現するかにある」と意気込みを語った。２３年春闘では３０年ぶりの高水準で賃上げが実現しており、連合は今春闘で５％以上の引き上げ目標を掲げている。
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