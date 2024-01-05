運転手立ち会い実況見分 整備工場など、親子死亡事故―警視庁
2024年01月05日18時04分
東京都杉並区の歩道で昨年１２月、親子が乗用車にひかれ死亡した事故で、警視庁は５日、車を運転していた整備士漆原宏太容疑者（５０）を立ち会わせ、現場などの実況見分をした。
時速２５キロ超でバックか 整備工場捜索、親子死亡事故―警視庁
実況見分は午後２時半ごろに始まり、捜査員が歩道に残る衝突の痕やタイヤ痕などを確認した。漆原容疑者は終始うつむいたまま対応した。
運転手立ち会い実況見分 整備工場など、親子死亡事故―警視庁
2024年01月05日18時04分
東京都杉並区の歩道で昨年１２月、親子が乗用車にひかれ死亡した事故で、警視庁は５日、車を運転していた整備士漆原宏太容疑者（５０）を立ち会わせ、現場などの実況見分をした。
時速２５キロ超でバックか 整備工場捜索、親子死亡事故―警視庁
実況見分は午後２時半ごろに始まり、捜査員が歩道に残る衝突の痕やタイヤ痕などを確認した。漆原容疑者は終始うつむいたまま対応した。
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