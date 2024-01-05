Ｊリーグ、募金呼び掛け 能登半島地震
2024年01月05日17時24分
Ｊリーグは５日、能登半島地震の被災地支援のため、義援金を募ると発表した。４月末まで、指定口座への振り込みの他、Ｊリーグの試合やイベントなどで募金を呼び掛ける。Ｊリーグからも義援金を拠出する予定。
受付口座などの詳細はＪリーグのホームページ（https://www.jleague.jp）まで。
Ｊリーグ、募金呼び掛け 能登半島地震
2024年01月05日17時24分
Ｊリーグは５日、能登半島地震の被災地支援のため、義援金を募ると発表した。４月末まで、指定口座への振り込みの他、Ｊリーグの試合やイベントなどで募金を呼び掛ける。Ｊリーグからも義援金を拠出する予定。
受付口座などの詳細はＪリーグのホームページ（https://www.jleague.jp）まで。
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