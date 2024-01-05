住友化学は５日、持ち分法適用会社の稲畑産業株式の一部を売却すると発表した。財務体質強化に向けた資産売却の一環。住化は２０２４年３月期の個別決算に最大約２４０億円の特別利益を計上する見通しで、稲畑産業は持ち分法適用会社から外れる。