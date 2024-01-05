内閣府が５日発表した２０２３年１２月の消費動向調査によると、消費者心理の明るさを示す消費者態度指数（２人以上の世帯、季節調整値）は前月比１．１ポイント上昇の３７．２と、２１年１２月以来、２年ぶりの高水準だった。改善は３カ月連続で、基調判断は「改善に向けた動きが見られる」に上方修正した。