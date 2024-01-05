ＪＲ九州のロゴマーク

ＪＲ九州が５日発表した昨年１２月２８日から今月４日までの年末年始期間の利用動向調査によると、新幹線と在来線特急の３線区の利用者は計５４万６０００人と、前年比１１．７％増加した。新型コロナの５類感染症移行に伴い、帰省や旅行の需要が高まったこと。コロナ禍後では最多だった。