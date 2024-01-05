自民党の茂木敏充幹事長は５日、党本部で開いた能登半島地震対策本部の会合で「できるだけ早急に激甚災害の指定をしてほしい」と政府に要望した。茂木氏はこの後の記者会見で、「（余震の危険性が低い）他の地域で被災者を受け入れる方策も今後考えていく必要があるのではないか」と述べた。