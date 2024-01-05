１２月のユニクロ既存店売上高、１５．４％減 ファーストリテ
2024年01月05日15時12分
ファーストリテイリングは５日、２０２３年１２月のユニクロ店舗の既存店売上高（７３８店、ネット通販分含む）が前年同月比１５．４％減少したと発表した。月を通して気温が高く、冬物商品の販売に苦戦した。
１２月のユニクロ既存店売上高、１５．４％減 ファーストリテ
2024年01月05日15時12分
ファーストリテイリングは５日、２０２３年１２月のユニクロ店舗の既存店売上高（７３８店、ネット通販分含む）が前年同月比１５．４％減少したと発表した。月を通して気温が高く、冬物商品の販売に苦戦した。
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