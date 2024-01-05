三菱ケミカルＧ、富山事業所を順次再開へ ８日以降
2024年01月05日15時12分
三菱ケミカルグループは５日、能登半島地震で稼働を停止している富山事業所（富山市）について、８日以降安全を確認できたプラントから順次再開するとの見通しを明らかにした。１月中にはすべてのプラントが再開できる見込みという。
三菱ケミカルＧ、富山事業所を順次再開へ ８日以降
2024年01月05日15時12分
三菱ケミカルグループは５日、能登半島地震で稼働を停止している富山事業所（富山市）について、８日以降安全を確認できたプラントから順次再開するとの見通しを明らかにした。１月中にはすべてのプラントが再開できる見込みという。
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