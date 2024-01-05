日本ハム、義援金１０００万円 能登半島地震、食品も提供へ
2024年01月05日14時54分
日本ハムは５日、能登半島地震の被災地に向け日本赤十字社を通じて義援金１０００万円を拠出すると発表した。また同社が扱う食品についても支援物資として提供する準備を進めているという。
日本ハム、義援金１０００万円 能登半島地震、食品も提供へ
2024年01月05日14時54分
日本ハムは５日、能登半島地震の被災地に向け日本赤十字社を通じて義援金１０００万円を拠出すると発表した。また同社が扱う食品についても支援物資として提供する準備を進めているという。
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