桐蔭学園が決勝進出 全国高校ラグビー
2024年01月05日14時04分
第１０３回全国高校ラグビー大会は５日、大阪・花園ラグビー場で準決勝が行われ、昨春の全国選抜大会を制した桐蔭学園（神奈川）が大阪桐蔭（大阪第２）を２５―０で下し、決勝に進出した。
第２試合は夏の全国７人制大会優勝の佐賀工（佐賀）が、連覇を狙う東福岡（福岡）と対戦。
決勝は７日に行われる。
桐蔭学園が決勝進出 全国高校ラグビー
2024年01月05日14時04分
第１０３回全国高校ラグビー大会は５日、大阪・花園ラグビー場で準決勝が行われ、昨春の全国選抜大会を制した桐蔭学園（神奈川）が大阪桐蔭（大阪第２）を２５―０で下し、決勝に進出した。
第２試合は夏の全国７人制大会優勝の佐賀工（佐賀）が、連覇を狙う東福岡（福岡）と対戦。
決勝は７日に行われる。
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
大谷とドジャース球団、被災地に１００万ドル 「復興を心より願う」(01/05 16:13)
反省の連続ボギー 松山「もう少しかな」―米男子ゴルフ(01/05 15:49)
大勢「胴上げ投手に」 プロ野球・巨人(01/05 15:45)
ＦＡ移籍西川の人的補償は日高 プロ野球・広島(01/05 15:30)
大谷らの来日に期待 プロ野球コミッショナー(01/05 14:59)
オニール氏の「３２」永久欠番 ＮＢＡマジック(01/05 14:14)
三屋副会長「心痛い年明け」 ＪＯＣ、会長不在で仕事始め(01/05 14:08)
松山、初日４６位 米男子ゴルフ、２４年シーズン開幕(01/05 14:05)
桐蔭学園が決勝進出 全国高校ラグビー(01/05 14:04)
バウアー「米国で野球を」 大リーグ復帰へ思い(01/05 12:14)
「失ったもの取り返す」 王会長ら鏡開き―プロ野球・ソフトバンク(01/05 11:20)
戸上、宇田組は準々決勝敗退 卓球男子ファイナルズ(01/05 07:47)
久保が太もも負傷 代表合流し治療へ―スペイン・サッカー(01/04 23:53)
伊藤「まだ力不足」 Ｗ杯ジャンプ女子(01/04 23:28)
張本、準々決勝で敗退 卓球男子ファイナルズ(01/04 23:11)
伊藤は５位 Ｗ杯ジャンプ女子(01/04 22:56)
金沢の試合中止 Ｂリーグ(01/04 22:06)
守り抜いた堀越 高校サッカー(01/04 21:51)
高校サッカー・談話(01/04 21:47)
ＰＦＵ、活動継続 能登半島地震で地元被災―Ｖリーグ女子(01/04 20:45)
日比野、準々決勝で敗退 女子テニス(01/04 20:35)
名古屋、快進撃止まる 高校サッカー(01/04 20:27)
石川県勢、敗退も全力尽くす 金沢商と小松大谷―高校バレー(01/04 20:10)
高川学園、金蘭会など２回戦へ 全日本高校バレー開幕(01/04 19:46)
須崎「全てを懸けたい」 五輪連覇へ決意―レスリング(01/04 19:42)
神村学園、痛恨の逆転負け 高校サッカー(01/04 19:23)
競り勝った市船橋 高校サッカー(01/04 19:04)
昌平、持ち味出すも 高校サッカー(01/04 18:53)
近江、また大物食い 県勢１８大会ぶり４強―高校サッカー(01/04 18:36)
富山での試合は開催 Ｂリーグ(01/04 18:31)