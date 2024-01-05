【バンコク時事】タイ生命保険協会が４日集計した生保業界の２０２３年１～１１月の保険料収入は、前年同期比３．５％増の５５８２億０５０７万バーツ（約２兆３４００億円）だった。内訳は、初年度保険料が７．２％増の９８９億７３３１万バーツ、一時払い保険料が２．９％増の…
昨年１～１１月の保険料収入、前年比３．５％増 タイ生保協…
【バンコク時事】タイ生命保険協会が４日集計した生保業界の２０２３年１～１１月の保険料収入は、前年同期比３．５％増の５５８２億０５０７万バーツ（約２兆３４００億円）だった。内訳は、初年度保険料が７．２％増の９８９億７３３１万バーツ、一時払い保険料が２．９％増の…
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